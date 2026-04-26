Nový ŠVP bude pre školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením povinný
Riaditelia sa môžu do procesu jeho zavádzania zaregistrovať do 15. mája.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Nový štátny vzdelávací program (ŠVP) bude pre školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a so všeobecným intelektovým nadaním povinný od školského roka 2027/2028. Riaditelia sa môžu do procesu jeho zavádzania zaregistrovať do 15. mája. Informoval o tom Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
Priblížil, že školy vďaka predbežnej registrácii získajú skorší prístup k podpore pri zavádzaní zmien, pomoc s tvorbou školských vzdelávacích programov aj s úpravou vzdelávania podľa potrieb a špecifických požiadaviek svojich žiakov.
Do implementácie zmien sa bude možné zapojiť aj v septembri tohto roka bez predbežnej registrácie. Tá však podľa inštitútu školám zabezpečí skorší prístup k podpore a informáciám potrebným na úspešné zavedenie zmien.
