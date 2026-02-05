< sekcia Slovensko
Nový vzdelávací program učí deti predchádzať srdcovocievnym ochoreniam
Program 5 výziev v prevencii pre zdravý mozog, srdce a cievy dopĺňa aktuálne vzdelávacie moduly Fast Heroes a Dia Kamaráti, ktoré sú realizované už vo viac ako 1100 školách.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Nový vzdelávací program učí deti predchádzať srdcovocievnym ochoreniam. Program pre základné a stredné školy s názvom 5 výziev v prevencii pre zdravý mozog, srdce a cievy, ktorý realizuje pacientska organizácia Sekunda pre život, sa zameriava na päť hlavných rizikových faktorov, akými sú vysoký krvný tlak, cholesterol, fajčenie, obezita a nezdravý životný štýl. TASR o tom informovala ambasádorka projektu Ľubica Fidesová.
Priblížila, že cieľom programu je motivovať mladých ľudí budovať si zdravé návyky od raného veku a naučiť ich, že starostlivosť o srdce a cievy je investícia do ich zdravej budúcnosti. „Vzory v podobe nezdravej stravy, sedavého spôsobu života a fajčenia deti často preberajú od ich rodičov. Práve preto je prevencia u mladých ľudí kľúčová. Ak budú poznať rizikové faktory a vyhýbať sa im, ak sa naučia zdravým návykom už dnes, môžu nielen chrániť svoje srdce a mozog, ale tieto návyky preniesť aj do ich rodín,“ vysvetlila Fidesová.
Riaditeľka odboru analýz Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Veronika Rybanská upozornila, že približne 15 až 20 percent detí a adolescentov má nadváhu alebo obezitu, čo výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení v dospelosti. „Približne desať percent tínedžerov má zvýšený tlak krvi. Približne 18 percent mladých ľudí začína fajčiť ešte v období dospievania a viac než polovica detí a adolescentov sa pravidelne nedostatočne hýbe,“ spresnila.
Podľa Rybanskej sa odborná diskusia často sústreďuje na skríning a preventívne prehliadky, no samotné medicínske intervencie nedokážu odstrániť hlavné príčiny vzniku ochorení. Zdôraznila preto potrebu viesť deti k zdravým návykom už od útleho veku. „Kardiovaskulárne ochorenia nevznikajú zo dňa na deň. Často vznikajú už v detstve. Ak žiakom vysvetlíme, prečo je dôležité sledovať tlak krvi, pravidelne sa hýbať, zdravo sa stravovať a nefajčiť, investujeme do ich budúceho zdravia,“ potvrdila viceprezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a kardiologička z I. Kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave Anna Vachulová.
Podpora preventívnych programov pre deti a mládež je podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja Lucie Šmidovičovej kľúčová pre zlepšenie zdravotného stavu celej populácie. „Trnavský samosprávny kraj bol prvý, ktorý naplno využil možnosť vzdelávať na školách vo svojom kraji žiakov a študentov o témach týkajúcich sa zdravia a prevencie. Projekt je postavený zaujímavo a spoluprácou s lekármi sa z neho stáva rešpektovaný nástroj, ktorý prináša zdravovedu nielen do školského, ale aj domáceho, rodinného prostredia,“ poznamenala.
Program 5 výziev v prevencii pre zdravý mozog, srdce a cievy dopĺňa aktuálne vzdelávacie moduly Fast Heroes a Dia Kamaráti, ktoré sú realizované už vo viac ako 1100 školách. Okrem pracovných zošitov budú môcť deti pracovať aj s obsahom na webe 5vyziev.sk, ktorý bude školám sprístupnený po registrácii. Do bezplatného vzdelávacieho programu sa môžu školy prihlásiť cez oficiálnu webovú stránku. Záštitu nad projektom prevzali ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva. Odbornú garanciu nad projektom prevzala Slovenská hypertenziologická spoločnosť.
