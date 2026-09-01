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Nový zákon o osvedčovaní listín je od 1. septembra účinný
Zákon má riešiť situáciu spojenú so zvýšeným nárastom sporných výkladov paragrafových znení doterajších právnych úprav.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Nový zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách má riešiť situáciu spojenú so zvýšeným nárastom sporných výkladov paragrafových znení doterajších právnych úprav. Účinný je od 1. septembra.
„Doposiaľ bolo osvedčovanie listín a podpisov na listinách upravované zákonom o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2002. Vzhľadom na to, že od prijatia tohto zákona došlo k zániku krajských úradov a neskôr i obvodných úradov, v rámci implementácie programu Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa (ESO), k štrukturálnym a kompetenčným zmenám miestnej štátnej správy a v neposlednom rade i k modernizácii verejnej správy, novelizácia zákona nie je dostatočná a vyžaduje sa vypracovanie nového zákona,“ priblížil rezort vnútra, ktorý legislatívu predložil.
Nový zákon podľa neho odstráni nepresnosti súčasnej úpravy, zlepší prehľadnosť právnych noriem a posilní právnu istotu pre všetky dotknuté subjekty a riešenie potrieb občanov, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe.
„Doposiaľ bolo osvedčovanie listín a podpisov na listinách upravované zákonom o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2002. Vzhľadom na to, že od prijatia tohto zákona došlo k zániku krajských úradov a neskôr i obvodných úradov, v rámci implementácie programu Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa (ESO), k štrukturálnym a kompetenčným zmenám miestnej štátnej správy a v neposlednom rade i k modernizácii verejnej správy, novelizácia zákona nie je dostatočná a vyžaduje sa vypracovanie nového zákona,“ priblížil rezort vnútra, ktorý legislatívu predložil.
Nový zákon podľa neho odstráni nepresnosti súčasnej úpravy, zlepší prehľadnosť právnych noriem a posilní právnu istotu pre všetky dotknuté subjekty a riešenie potrieb občanov, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe.