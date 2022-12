Nový zákon o ovzduší má znížiť emisie a zlepšiť kvalitu vzduchu

Bratislava 21. decembra (TASR) - Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Legislatívu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v utorok (20. 12.).



Zákon stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine, vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, určuje povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby a koriguje monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia. Zohľadňuje aj lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia. Obce by mohli podľa zákona zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území. Získať majú aj právomoc vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedziť cestnú dopravu.



Nová legislatíva je podľa envirorezortu vôbec prvou právnou úpravou, ktorá upravuje reguláciu zápachu. Obciam má prisúdiť právomoc regulovať zápach verejne záväzným nariadením. Zavádza sa aj možnosť kontroly individuálneho spaľovania zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Zákon má priniesť posilnenie prevencie a kontroly zo strany inšpekcie vrátane širokých právomocí. MŽP preto plánuje výrazné personálne aj materiálno-technické posilnenie kapacít inšpekcie aj okresných úradov.



Podľa slov envirorezortu zákon prináša vysoké pokuty pre znečisťovateľov, obmedzenie nelegálnych dovozov odpadu zo zahraničia na účely jeho spaľovania či zníženie obsahu prachových častíc PM2,5 v ovzduší najmä v oblastiach dopravy, priemyslu a vykurovania rodinných domov.



Legislatíva obsahuje aj ustanovenia na zvýšenie výrobných štandardov pre priemyselné prevádzky. Vďaka novým ustanoveniam sa má umožniť okamžite zakročiť pri zhoršenej smogovej situácii. Určené budú aj požiadavky na kvalitu palív a výrobkov na spaľovanie. Zákon tiež nastoľuje dôslednejšiu kontrolu znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií. Umožňuje lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia. K zvýšeniu ochrany ovzdušia má prispieť aj zákaz spaľovania druhotných tuhých palív od roku 2026.



Šéf envirorezortu Ján Budaj víta schválenie zákona. "Predovšetkým sú tam opatrenia, ktoré povedú k zlepšeniu kvality ovzdušia ako takého," zdôraznil. Má ísť aj o boj s klimatickou zmenou. Novinky majú priniesť efektívnejšie riadenie kvality ovzdušia a zaviesť jasné indikátory. Zákon tiež podľa jeho slov obsahuje reguláciu na stavebnú činnosť, osobitne na drvenie odpadu. Za zaujímavú novinku označil meranie zápachu, ktoré sa má dotýkať väčších fabrík.



Predsedníčka klubu SaS ocenila zavedenie možnosti intenzívnejšej kontroly spaľovacích zariadení, najmä malých zdrojov, ktoré nie sú kontrolované. Odmietla konšpirácie v súvislosti s legislatívou. "Zákon o ochrane ovzdušia je pre nás všetkých, pre naše zdravie a nastavuje pravidlá pre spoločnú existenciu nielen na Slovensku," povedala. Predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) zdôraznil, že všetci chceme žiť v zdravom prostredí a na to treba aj zdravú legislatívu.



Parlament schválil aj novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Má zrýchliť niektoré povoľovacie procesy. Obmedziť sa má vyjadrovanie verejnosti ku kolaudácii objektu, ak pri výstavbe nedošlo k zmenám. Rovnako nebude možné vznášať znovu tie isté pripomienky v rôznych fázach povoľovania, orgány ich budú môcť odmietnuť. Skracujú sa aj niektoré lehoty na vyjadrenie úradov, rušia sa niektoré možnosti na prerušenie konania. Stanovujú sa presné lehoty, dokedy majú orgány pripomienky vyriešiť. Úprava rieši aj postup v prípade, ak sa investor nedohodne so znalcom, ktorý vypracuje odborný posudok.