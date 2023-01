Nový zákon o poľovníctve umožnuje poľovný lístok na dobu neurčitú

Bratislava 15. januára (TASR) - Nový zákon o poľovníctve z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR by mal umožniť získať poľovný lístok na dobu neurčitú (tzv. doživotný poľovný lístok). Uviedol to na tohtotýždňovom stretnutí s novinármi dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Vláda by návrh podľa neho mala prerokovať v dohľadnom čase. Ak ho schváli parlament, účinný by mal byť od roku 2024.



Poľovné lístky by mal podľa jeho informácií vydávať okresný úrad, poplatky za vydanie poľovného lístka budú príjmom štátneho rozpočtu. "Členstvo v Slovenskej poľovníckej komore bude podľa novonavrhovaného zákona dobrovoľné," upozornil agrominister.



Poznamenal, že predložený návrh zákona o poľovníctve by mal nahradiť súčasný zákon o poľovníctve číslo 274 z roku 2009, keďže ten sa ukázal vo viacerých smeroch ako nedostatočný. Neviedol k potrebnej úprave početných stavov raticovej zveri a nezabránil vzniku obrovských škôd v poľnohospodárstve a významnému poškodzovaniu lesných porastov zverou. Súčasný zákon o poľovníctve podľa neho neobsahuje ani dostatočné nástroje na efektívny boj s veterinárnymi ochoreniami, akým je aktuálne africký mor ošípaných u diviačej zveri.



"Hlavnou prioritou ministerstva pôdohospodárstva je zníženie početných stavov raticovej zveri, a tým aj zníženie škôd spôsobovaných zverou v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve," podčiarkol.



Ďalšou dôležitou prioritou je podľa Vlčana nastaviť jednoznačný a transparentný postup pri prenájme tzv. štátnych poľovných revírov tak, aby bolo eliminované možné korupčné či iné protiprávne konanie správcov štátnych pozemkov v tomto procese.



Priblížil, že súčasný proces evidovania zmlúv o užívaní poľovného revíru okresnými úradmi sa ukázal ako nejednoznačný a nedostatočne upravený. "Preto ho podľa nového zákona má nahradiť proces zápisu užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov. Do tohto procesu bude aktívne vstupovať Národné lesnícke centrum, ktoré má overovať aktuálnu vlastnícku štruktúru pozemkov v poľovnom revíri," spresnilo MPRV.



Užívateľom poľovného revíru, v ktorom je štát vlastníkom viac ako polovice výmery poľovných pozemkov, bude podľa agrorezortu správca. Ak to správca nebude chcieť, môže byť užívanie poľovného revíru postúpené inému subjektu len po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Užívateľ sa vyberie na základe obchodnej verejnej súťaže.



Vlčan avizoval, že podstatné zmeny by mali nastať v poľovníckom plánovaní, cieľom ktorých bude zníženie početných stavov raticovej zveri. Plán chovu a lovu bude vychádzať z výšky škôd spôsobených zverou v predchádzajúcom období. "Zavádza sa možnosť podať námietku voči schváleniu tohto plánu. Schválený plán lovu netrofejovej raticovej zveri bude možné prekročiť až o 50 % bez potreby schválenia zmeny plánu," dodal agrominister.