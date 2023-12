Nový zborník SAV šíri poznatky o translatológii na Ukrajine

Bratislava 17. decembra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) vydala zborník štúdií Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context. Cieľom je aj šíriť poznatky o translatológii na Ukrajine. Obsahuje 15 štúdií, autorkami dvoch z nich sú Mária Kusá a Katarína Bednárová z Ústavu svetovej literatúry (ÚSvL) SAV. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



Publikácia obsahuje štúdie v angličtine a nemčine od translatologických osobností z Ukrajiny a ďalších európskych krajín. "Je výsledkom snahy podporiť kolegov z Ukrajiny, šíriť poznatky o translatológii na Ukrajine a posilniť presvedčenie, že Ukrajina zdieľa európske hodnoty a je, a vždy bola, neoddeliteľnou súčasťou Európy," uviedla Kusá.



Kusá bola súčasťou editorského tímu a jednou z iniciátoriek konferencie, z ktorej štúdie vzišli. Dlhodobo vedie kolektívny translatologický výskum. Spolupracujú v ňom viaceré inštitúcie zo Slovenska. ÚSvL SAV sa stal jeho integrujúcim centrom.



Zborník je dostupný v tlačenej podobe aj online.