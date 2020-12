Voľba nových členov Rady pre vysielanie a retransmisiu bude v stredu

Bratislava 1. decembra (TASR) – Nových členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) majú poslanci Národnej rady SR voliť v stredu (2.12.) o 17.00 h. Pre TASR to potvrdil predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO). Na štyri miesta v rade je 20 kandidátov, ktorí v pondelok (30.11.) podstúpili verejné vypočutie pred členmi výboru.



Poslanci si tak budú môcť vyberať z rekordného počtu kandidátov. Čekovský to vníma ako opodstatnenosť nového procesu personálnej obmeny RVR premietnutého v novele zákona. Poslanci ju schválili 3. novembra. "Otvorili sme dvere odborníkom a nie iba politickým nominantom, tak ako to bolo v minulosti. Myslím si, že táto zmena mnohých motivovala na to, aby sa prihlásili," upozornil Čekovský.



Dôležitosť uskutočneného híringu pre odborné výberové konanie podčiarkol aj člen parlamentného výboru Roman Foltin (SaS). "Je nesmierne dôležité, že nielen my ako členovia výboru NR SR, ale aj celá verejnosť si mohla vypočuť odborné a personálne kvality jednotlivých uchádzačov. Oceňujem, že sa do RVR hlásia špičkoví odborníci a preto nebude žiaden problém vybrať spomedzi nich štyroch najlepších,“ dodal Foltin.



V rámci verejného vypočutia mali kandidáti možnosť päťminútovej vlastnej prezentácie. Následne odpovedali na otázky, týkajúce sa RVR. Opytovanie často mierilo k vyváženosti a pluralite v spravodajských a publicistických programoch, rovnako sa riešila ochrana maloletých pred nevhodnými programami, možnosti podpory mediálnej výchovy, nadnárodná spolupráca v oblasti regulatívy nových médií či problematika tzv. multimodálneho prístupu, doplnkových služieb určených pre sluchovo či zrakovo postihnutých.



RVR je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.