Novým českým veľvyslancom na Slovensku bude Rudolf Jindrák

Praha 23. septembra (TASR) - Novým českým veľvyslancom na Slovensku sa od budúceho roka stane súčasný riaditeľ zahraničného odboru Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Rudolf Jindrák, informuje spravodajkyňa v Prahe.



"Agrément (súhlas udelený prijímajúcim štátom) som dostal niekedy pred tromi týždňami, takže teraz sa pripravujem na výjazd," povedal pre TASR Jindrák s tým, že zatiaľ zostáva vo svojej funkcii v KPR.



Doterajším veľvyslancom v Bratislave je Tomáš Tuhý, ktorý ambasádu povedie do konca českého predsedníctva v Rade EÚ. V októbri mu však uplynú štyri roky pôsobenia v tejto funkcii, čo je podľa Jindráka bežná dĺžka pôsobenia diplomatov v jednej krajine. Nový veľvyslanec by mal na Slovensko prísť začiatkom januára.



"Jedným z dôvodom, prečo tam chcem byť (na Slovensku) od začiatku roka, je ten, že si pripomíname výročie vzniku Českej a Slovenskej republiky. Bude mnoho akcií, na ktorých príprave sa už dnes podieľam, tak by som bol rád priamo na mieste," spresnil Jindrák.



Budúci veľvyslanec sa chce zamerať na rozvíjanie mimoriadne dobrých vzťahov medzi oboma krajinami. "Prvým krokom, hoci to znie ako klišé, je udržať nadštandardnosť česko-slovenských vzťahov," uviedol ako svoju prioritu. Za dôležitú považuje aj koordináciu diplomatických vzťahov Česka a Slovenska voči ostatným štátom.



Okrem toho sa plánuje zaoberať praktickými otázkami, ale aj edukáciou o spoločnej histórii. Česi podľa neho o Slovensku vedia menej. Istú zodpovednosť za tento stav pripisuje nedostatočnému záujmu českých médií o Slovensko.



Rudolf Jindrák sa pracovne dlhodobo venuje Strednej Európe. Diplomatickú kariéru začínal v 90.-tych rokoch v nemeckom Mníchove ako generálny konzul, bol tiež veľvyslancom v Maďarsku, Rakúsku a Berlíne. V roku 2017 sa stal šéfom zahraničného odboru KPR na Pražskom hrade, kam si ho vybral Miloš Zeman. Jeho mama pochádza z Kežmarku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)