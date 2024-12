Novým členom mimoparlamentnej strany Demokrati sa stal K. Hirman

Bratislava 7. decembra (TASR) - Novým členom predsedníctva mimoparlamentnej strany Demokrati sa stal bývalý minister hospodárstva Karel Hirman. Delegáti ho zvolili za člena na sobotňajšom republikovom sneme strany v Ružomberku. Zároveň odsúhlasili formálne zlúčenie strany so stranou Šanca. Prijali tiež uznesenie, v ktorom vylučujú spoluprácu so stranami Hlas, Smer, SNS a Republika.



"Demokrati nevznikli, aby sedeli vedľa Hlasu, Smeru, SNS či Republiky. Naše svety sú na iných brehoch a ten náš stojí na spravodlivosti, pravde a obhajobe tých, ktorí bojujú za správne demokratické hodnoty," povedal predseda Demokratov Jaroslav Naď. Vyzval aj kolegov z parlamentnej opozície, aby rovnako verejne odmietli spolupracovať so stranou Hlas-SD.



Po nasledujúcich parlamentných voľbách podľa neho bude rozhodujúce, kto bude vedieť priniesť 76 poslancov, nie to, kto získa najviac percent. "Preto jedinou možnosťou, ako poraziť vládu Roberta Fica (Smer-SD), je spolupráca naprieč celým demokratickým spektrom," skonštatoval. Dodal, že Demokratom sa doteraz podarilo vyzbierať 70.000 podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády.



Delegáti na sneme zároveň jednohlasne odsúhlasili formálne zlúčenie strany Demokrati a strany Šanca. Okrem nového člena predsedníctva pribudli aj traja noví členovia etickej komisie a jeden člen revíznej komisie. "Strana má k dnešnému dňu 827 členov vo všetkých okresoch. Pracovné skupiny k jednotlivým oblastiam, ako kultúra, spravodlivosť, životné prostredie a ďalšie, sú už plne funkčné a vynikajúcu prácu odvádza aj Generácia D - mladí Demokrati. Strana aktívne spolupracuje aj so zahraničnými partnermi," zhodnotil vývoj členskej základne generálny sekretár Peter Markovič.