Novým členom Rady STVR sa stal J. Štaffa
Komisiu presvedčil aj svojím profesionálnym životopisom a dlhodobým angažovaním sa v kultúre.
10. októbra
Bratislava 10. októbra (TASR) - Novým členom Rady STVR sa stal Juraj Štaffa. Na základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo v utorok 7. októbra a odporúčania výberovej komisie, ho do funkcie v piatok vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Ministerstvo oznámilo, že výberová komisia jednomyseľne odporučila Juraja Štaffu, ktorý splnil všetky zákonom stanovené podmienky a predložil koncepciu rozvoja verejnoprávneho vysielateľa s dôrazom na kvalitu výstupov verejnej služby. „Ako člen Rady STVR by som preto pri posudzovaní strategických dokumentov, programových plánov a finančných správ dôsledne prihliadal na to, aby sa rozvoj verejnoprávneho vysielateľa uberal smerom k posilňovaniu plurality, podpore domácej tvorby, vyváženému športovému pokrytiu, rozširovaniu digitálnych platforiem a aktívnemu využívaniu spätnej väzby občanov,“ uviedol Štaffa vo svojej koncepcii.
Komisiu presvedčil aj svojím profesionálnym životopisom a dlhodobým angažovaním sa v kultúre. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, prezentoval sa ako publicita i prozaik, vydal aj niekoľko básnických zbierok.
Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie člena Rady STVR v prvej polovici septembra, kandidáti sa mohli prihlásiť do 22. septembra.
Rada STVR fungovala v neúplnom zložení v dôsledku úmrtia dovtedajšieho predsedu Jozefa Krošláka na začiatku júla. Krošlák bol jedným zo štyroch členov rady menovaných ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS).
