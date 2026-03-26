< sekcia Slovensko
Novým členom Súdnej rady SR sa stal Martin Žovinec
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. marca (TASR) - Novým členom Súdnej rady SR sa stal Martin Žovinec, sudca Krajského súdu v Trnave. V stredu (25. 3.) si ho zvolili sudcovia v západoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria obvody krajských súdov v Bratislave, Trnave, Nitre a v Trenčíne spolu so Špecializovaným trestným súdom a Správnym súdom v Bratislave. Žovinca navrhla za člena súdnej rady sudcovská rada Krajského súdu v Trnave. TASR o tom informovala Renáta Pozdechová z Kancelárie Súdnej rady SR.
„Dnes 26. marca 2026 po zasadnutí hlavnej volebnej komisie boli výsledky voľby slávnostne vyhlásené predsedom komisie Pavlom Tomášom za prítomnosti ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), predsedu Najvyššieho súdu SR Františka Moznera, predsedu Najvyššieho správneho súdu SR Pavla Naďa, ako aj predsedníčky Súdnej rady SR Marcely Kosovej a podpredsedníčky Súdnej rady SR Ayše Pružinec Eren,“ priblížila Pozdechová.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila v januári voľbu na jedného člena súdnej rady, voleného sudcami v západoslovenskom volebnom obvode, na 25. marca. Urobila tak z dôvodu zániku funkcie Dany Jelinkovej Dudzíkovej.
O funkciu členky Súdnej rady SR sa uchádzala aj Zuzana Kučerová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, ktorú do funkcie navrhlo Združenie sudcov Slovenska a sudcovské rady Mestského súdu Bratislava I a Okresného súdu Pezinok.
