Novým generálnym duchovným v OS SR a OZ SR sa stal Viktor Sabo

Bratislava 24. júna (TASR) - V priestoroch evanjelického Chrámu sv. Trojice v Petržalke bol vo štvrtok uvedený do funkcie nový generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl (OS) SR a Ozbrojených zborov (OZ) SR Viktor Sabo. Informovala o tom Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR.



"Sprevádzaniu našich vojakov aj v tých ťažkých chvíľach sa s jemu vlastnou profesionalitou a vášňou ako evanjelický duchovný v ozbrojených silách venuje už viac ako 15 rokov," uviedol na adresu nového generálneho duchovného minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer či poslanci parlamentu. Naď tiež pripomenul, že na Slovensku je duchovná služba v ozbrojených zboroch a ozbrojených silách aktívne využívaná.



Sabo je druhým najdlhšie pôsobiacim duchovným ekumenickej pastoračnej služby a najdlhšie pôsobiacim duchovným z evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Bol doterajším dekanom Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pričom bol povýšený do hodnosti plukovník a vymenovaný do funkcie generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR. "Slúžil v dvoch zahraničných mierových misiách," dodala Kovaľ Kakaščíková.