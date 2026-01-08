< sekcia Slovensko
Novým generálnym konzulom SR v tureckom Istanbule je Alexander Sako
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Novým generálnym konzulom Slovenska v tureckom Istanbule sa stal Alexander Sako. Do diplomatickej služby prichádza s dlhoročnými skúsenosťami zo strategického riadenia, ekonomiky a verejnej správy. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Podľa šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) sú bilaterálne vzťahy Slovenska a Turecka veľmi dobré a majú potenciál ďalšieho rozvoja. Pripomenul, že Turecko patrí medzi 17 najväčších ekonomík sveta a je jedným z desiatich najdôležitejších obchodných partnerov Slovenska spomedzi nečlenských štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu. „Vzájomný obchod Slovenska a Turecka dynamicky rastie, v roku 2024 vzrástol až o tretinu a presiahol dve miliardy eur,“ dodal.
MZVEZ zdôraznilo, že Generálny konzulát SR v Istanbule sa popri poskytovaní konzulárnej asistencie občanom Slovenska zameriava aj na podporu slovenských ekonomických záujmov v Turecku. Novú etapu spolupráce podľa rezortu potvrdilo uzavretie strategického partnerstva počas návštevy premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Ankare začiatkom minulého roka.
Alexander Sako v minulosti pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v štátnej aj súkromnej sfére. V rezorte diplomacie pracoval na odbore podnikateľského centra, na ministerstve dopravy sa venoval koordinácii a strategickému poradenstvu v oblasti dopravy a infraštruktúrnych projektov.
Nový generálny konzul chce pracovať na ďalšom prehlbovaní obchodnej spolupráce, podpore exportu a zvyšovaní prílevu investícií na Slovensko. „Máme záujem rozvíjať slovensko-turecké partnerstvo a ekonomickými aktivitami prispieť k pozitívnej obchodnej bilancii v prospech Slovenska,“ uviedol.
Generálny konzulát SR v Istanbule sa pod jeho vedením zameria aj na prezentáciu Slovenska. „Budeme podporovať prehlbovanie vzdelávacích a vedeckých kontaktov a zameriame sa na možnosti výmeny študentov, umelcov, vedcov aj pedagógov,“ dodal Sako.
Konzulárny obvod Generálneho konzulátu SR v Istanbule zahŕňa 23 provincií, čo predstavuje približne 21 percent rozlohy Turecka. Súčasťou siete sú aj štyri honorárne konzuláty v Burse, Izmire, Izmite a Tekirdagu.
