Novým generálnym konzulom SR v Užhorode sa stal H. Sasai

Bratislava 7. júla (TASR) - Novým generálnym konzulom SR v ukrajinskom Užhorode sa stal Henrich Sasai. Slovensko v minulosti zastupoval na vyslaniach v Maďarsku aj Bielorusku a na Ukrajinu sa vrátil tretíkrát – na veľvyslanectve SR v Kyjeve naposledy pôsobil vo funkcii zástupcu vedúceho zastupiteľského úradu. Jeho hlavnou úlohou je popri konzulárnej pomoci občanom SR a starostlivosti o slovenskú národnostnú menšinu v Zakarpatskej oblasti podpora a posilnenie slovensko-ukrajinskej hospodárskej spolupráce v kontexte povojnovej obnovy Ukrajiny. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Ako uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD), Slovensko má záujem aktívne prispieť do obnovy a povojnovej rekonštrukcie Ukrajiny, na čom pracujú viaceré rezorty. „Stabilná, demokratická a prosperujúca Ukrajina je v strategickom záujme SR. Už teraz sa zapájame do projektov vedúcich k jej obnove – či už na úrovni Európskej únie alebo bilaterálne,“ vyhlásil.



Podľa jeho slov je nevyhnutnou súčasťou celého procesu príprava a modernizácia infraštruktúry na oboch stranách slovensko-ukrajinskej hranice, čo skvalitní podmienky nielen pre slovenské a ukrajinské firmy a občanov, no zároveň pre SR otvorí možnosti zo strany ďalších zahraničných investorov.



„Slovenskí podnikatelia majú záujem participovať na povojnovej obnove Ukrajiny. Generálny konzulát SR v Užhorode preto pomáha slovenským firmám prenikať na ukrajinský trh v ich snahe zapojiť sa do projektov obnovy s prioritným zameraním na Zakarpatskú oblasť,“ priblížil Sasai. Dôležité je podľa neho tiež organizovanie podnikateľských misií a B2B či G2B aktivít, a to aj v ďalších regiónoch spadajúcich pod generálny konzulát v Užhorode.



Okrem poskytovania kvalitných konzulárnych služieb občanom Slovenskej republiky venuje Generálny konzulárny úrad SR v Užhorode zvýšenú pozornosť slovenskej národnostnej menšine. „Najväčšia časť slovenskej krajanskej komunity žijúcej na Ukrajine je sústredená práve v Zakarpatskej oblasti, pričom podľa odhadov ide o 6700 ľudí. Aj vzhľadom na ich záujem vzdelávať sa v rodnom jazyku budeme podporovať výučbu slovenského jazyka,“ povedal Sasai. Generálny konzulát v Užhorode bude pod jeho vedením ďalej aktívne spolupracovať so slovenským veľvyslanectvom v Kyjeve a dvoma honorárnymi konzulátmi SR v juhozápadnej Ukrajine.