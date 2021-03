Bratislava 10. marca (TASR) – Novým generálnym riaditeľom podniku Lesy SR bude Tomáš Čuka, ktorého v stredu za úspešného kandidáta určila výberová komisia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Čuka bol v minulosti riaditeľom odštepného závodu štátnych lesov v Leviciach a do konca februára bol povereným generálnym riaditeľom podniku.



"Na základe celkového hodnotenia výsledkov komisia skonštatovala, že úspešným kandidátom v druhom kole sa stal Tomáš Čuka, ktorý je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a z celkového možného počtu 300 bodov dosiahol v oboch kolách výberového konania spolu 272 bodov," uviedol hovorca rezortu Daniel Hrežík. Na druhom kole výberového konania sa okrem Čuku zúčastnil aj bývalý vedúci výrobno-technického úseku v odštepnom závode Šaštín Juraj Piecka.



Výberové konanie na nového šéfa štátnych lesov sa opakovalo približne po deviatich mesiacoch. V júni minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) vymenoval do tejto funkcie Mateja Vigodu, no koncom novembra ho pre nespokojnosť s výsledkami jeho pôsobenia odvolal. Počas troch mesiacov, ktoré umožňuje zákon, bol vedením Lesov SR poverený Čuka, od začiatku marca podnik dočasne vedie jeho organizačný riaditeľ Ján Golian. Mičovský plánuje nového riaditeľa vymenovať do funkcie v piatok (12. 3.).



Lesy SR sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú necelých 900.000 hektárov lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2019 zamestnával podnik takmer 3600 ľudí.