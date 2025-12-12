Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novým intendantom Rádia Slovensko bude od pondelka M. Urbaník

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janků vyjadril Urbaníkovi plnú dôveru.

Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Od pondelka 15. decembra sa novým intendantom Rádia Slovensko stane Milan Urbaník. Na pozícii nahradí Romana Bomboša. Informuje o tom STVR.

Riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janků vyjadril Urbaníkovi plnú dôveru. „Verím, že jeho skúsenosti a zanietenie pomôžu reštartovať Rádio Slovensko, posilniť jeho programovú kvalitu a ešte viac ho priblížiť dnešným poslucháčom,“ uviedol.

Urbaník už v minulosti zastával funkciu intendanta Rádia Slovensko, na ktorú sa vracia z pozície manažéra marketingu v Slovenskom rozhlase.
