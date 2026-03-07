< sekcia Slovensko
Novým podpredsedami KDH sa stali Ján Horecký a Peter Stachura
Obaja doplnili trojicu doterajších podpredsedov hnutia, ktorými sú Viliam Karas, Igor Janckulík a Marián Čaučík.
Autor TASR,aktualizované
Ružomberok 7. marca (TASR) - Novým podpredsedami KDH sa stali Ján Horecký a Peter Stachura. Rozhodli o tom delegáti celoslovenského snemu KDH, ktorý sa v sobotu konal v Ružomberku. Obaja doplnili trojicu doterajších podpredsedov hnutia, ktorými sú Viliam Karas, Igor Janckulík a Marián Čaučík.
O dve nové podpredsednícke pozície sa uchádzali traja kandidáti. Popri Horeckom a Stachurovi sa dôveru delegátov snemu snažila získať aj Monika Kolejáková. Tá v tajnej voľbe získala 95 hlasov. Stachurovi odovzdalo hlas 159 delegátov a Horecký získal 205 hlasov. Celkovo bolo odovzdaných 245 hlasovacích lístkov, z ktorých bol jeden neplatný.
