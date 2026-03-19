Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
Novým predsedom Rady prokurátorov SR sa stal Marián Čorba

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Novým predsedom Rady prokurátorov SR sa stal prokurátor okresnej prokuratúry Košice I Marián Čorba. Vybrali ho na ustanovujúcom zasadnutí novozvolenej rady v stredu (18. 3.). Čorba o tom TASR informoval vo štvrtok.

„Za podpredsedu bol zvolený Radovan Kajaba, prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,“ uviedol predseda.

Rada prokurátorov je najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov. Generálna prokuratúra na svojom webe vysvetlila, že má celoštátnu pôsobnosť. Jej úlohou je iniciatívne zabezpečovať a chrániť práva a záujmy prokurátorov.
Neprehliadnite

RADOSŤ V BRATISLAVSKEJ ZOO: Zažívajú ťaví baby boom

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR

Vyšetrovanie: Nehodu vlakov pri Pezinku spôsobilo zlyhanie jednotlivca

RADOSŤ V BRATISLAVSKEJ ZOO: Zažívajú ťaví baby boom