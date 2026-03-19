Novým predsedom Rady prokurátorov SR sa stal Marián Čorba
Rada prokurátorov je najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Novým predsedom Rady prokurátorov SR sa stal prokurátor okresnej prokuratúry Košice I Marián Čorba. Vybrali ho na ustanovujúcom zasadnutí novozvolenej rady v stredu (18. 3.). Čorba o tom TASR informoval vo štvrtok.
„Za podpredsedu bol zvolený Radovan Kajaba, prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,“ uviedol predseda.
Rada prokurátorov je najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov. Generálna prokuratúra na svojom webe vysvetlila, že má celoštátnu pôsobnosť. Jej úlohou je iniciatívne zabezpečovať a chrániť práva a záujmy prokurátorov.
„Za podpredsedu bol zvolený Radovan Kajaba, prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,“ uviedol predseda.
Rada prokurátorov je najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov. Generálna prokuratúra na svojom webe vysvetlila, že má celoštátnu pôsobnosť. Jej úlohou je iniciatívne zabezpečovať a chrániť práva a záujmy prokurátorov.