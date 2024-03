Novým predsedom SaS je Branislav Gröhling

Bratislava 15. marca (TASR) - Novým predsedom SaS sa stal Branislav Gröhling. Zvolili ho na sobotňajšom kongrese strany, v tajnej voľbe získal 160 zo 173 platných hlasov. Do funkcie okrem neho kandidoval aj Igor Prieložný. O výsledkoch voľby informovala strana na sobotnej tlačovej konferencii.



"Táto dôvera je pre mňa veľkou výzvou a veľkým záväzkom," uviedol Gröhling a poďakoval členom strany za zvolenie. Do budúcna chce spájať ľudí a posilniť stranu v regiónoch aj na národnej úrovni. Podčiarkol potrebu boja za demokratické hodnoty a boja proti vláde Smeru-SD. SaS bude preto podľa Gröhlinga potrebovať omnoho silnejší mandát. "Bude potrebovať atakovať dvojciferný výsledok," objasnil. Je presvedčený, že na to majú. Rovnako má ambíciu byť v ďalšej vláde.



Predchádzajúci líder strany Richard Sulík vyjadril plnú podporu svojmu nástupcovi. Pripomenul, že stranu viedol 15 rokov. Skonštatoval, že SaS nie je strana, ktorá by zmenou predsedu zanikla a aktuálne vidí najlepší čas na generačnú obmenu jej vedenia. Avizoval tiež, že bude kandidovať aj v najbližších voľbách do Národnej rady SR.



SaS schválila na kongrese aj zmenu stanov, z ktorej vyplýva vytvorenie funkcie čestného predsedu. Členovia kongresu ju podporili 93 percentami hlasov. Čestným predsedom sa stal Sulík, ktorý po 15 rokoch skončil ako líder strany.



Do Republikovej rady straníci zvolili Romana Foltina, Miroslava Žiaka a Máriu Kolíkovú. "Všetci traja boli zvolení na štyri roky," ozrejmil hovorca strany Ondrej Šprlák. Členmi Rozhodcovskej komisie sa stali Michal Komada a Daniel Kravec.