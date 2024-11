Novým predsedom SAV bude Martin Venhart

Bratislava 19. novembra (TASR) - Novým predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV) bude Martin Venhart. V tajnom hlasovaní o tom v utorok rozhodol Snem SAV, ktorý ho vybral spomedzi dvoch uchádzačov. Informuje o tom SAV na svojom webe. Na poste nahradí doterajšieho predsedu Pavla Šajgalíka, ktorý opätovne nekandidoval.



"Predseda SAV má štvorročné funkčné obdobie. Martin Venhart bude zastávať funkciu od roku 2025 do roku 2029," približuje SAV.



Na základe uznesenia Snemu SAV oznámi jeho predseda do 2. decembra ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD) výsledky volieb a návrh na vymenovanie Venharta za predsedu SAV. Do funkcie predsedu SAV menuje prezident SR.