Novým predsedom strany Spolu sa stal J. Hipš

Bratislava 25. apríla (TASR) - Novým predsedom mimoparlamentnej strany Spolu sa v sobotu stal Juraj Hipš, ktorý vo funkcii nahradí doterajšieho predsedu Miroslava Belavého. Snem strany sa v sobotu konal elektronicky, dôvodom je pandémia nového koronavírusu.



Spolu s Hipšom sa o funkciu predsedu uchádzal Pavel Macko, ktorý získal 112 hlasov, Hipš 144. Za podpredsedov strany boli zvolení Erik Baláž, Jaroslava Lukačovičová a Pavel Macko. Simona Petrík a Lucia Štasselová zvolené neboli.



Kancelár Spolu Martin Vavrinčík poznamenal, že členská základňa rozhodla, že konanie snemu sa nemôže odkladať na neurčito, pretože strana potrebuje nové vedenie, ktoré začne pracovať na novej vízii a aktívne sa zapojí do politického diania z opozície. "Vnútrostranícka kampaň tiež prebieha výhradne elektronicky - na Facebooku prezentujeme názory, diskutujeme a organizujeme živé videodiskusie," uviedol Vavrinčík.



Doterajší predseda Beblavý po neúspechu vo februárových parlamentných voľbách avizoval, že sa vzdá svojej funkcie. Spolu kandidovala do Národnej rady SR v koalícii s Progresívnym Slovenskom. Ako koalícia potrebovali na postup do parlamentu aspoň sedem percent platných hlasov voličov, získali 6,96 percenta hlasov. Chýbalo im 926 hlasov.