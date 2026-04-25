Novým predsedom zväzu protifašistických bojovníkov bude J. Demian
V prijatom uznesení zjazd uložil novému vedeniu viacero zásadných úloh.
Autor TASR
Bratislava/Banská Bystrica 25. apríla (TASR) - Novým predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) bude Jaroslav Demian. Rozhodli o tom delegáti na sobotňajšom 19. mimoriadnom zjazde v Banskej Bystrici. Za podpredsedov boli zvolení Marián Kéry, Jozef Guliga a Ján Rohár. TASR o tom informoval podpredseda zväzu a predseda tlačovej komisie zjazdu Rohár.
„Delegáti zjazdu prijali kľúčové rozhodnutia smerujúce k stabilizácii pomerov v zväze, obnove jeho riadneho fungovania a posilneniu jeho postavenia v spoločnosti,“ podotkol Rohár. Ako uviedol, zjazd rozhodol o ukončení volebného obdobia všetkých orgánov zvolených na 18. zjazde SZPB a schválil nové programové dokumenty.
V prijatom uznesení zjazd uložil novému vedeniu viacero zásadných úloh. „Medzi najdôležitejšie patrí stabilizácia organizačných a riadiacich štruktúr SZPB, komplexné preverenie hospodárenia za roky 2023 až 2025, posilnenie jednoty organizácie a ukončenie vnútorných sporov, príprava nových vnútorných predpisov a systémových opatrení, rozvoj práce s mládežou a ochrana historickej pamäti,“ priblížil Rohár.
Delegáti zdôraznili potrebu obnovy dôveryhodnosti SZPB vo verejnom priestore, aktívnej spolupráce so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami a dôrazu na starostlivosť o pamätníky, hroby a miesta spojené s protifašistickým odbojom.
Zjazd zároveň ocenil dlhoročnú prácu bývalého predsedu Pavla Sečkára udelením čestného titulu čestný predseda SZPB a udelil čestné tituly čestný podpredseda Jaroslavovi Bulkovi a Jurajovi Drotárovi.
