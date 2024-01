Novým prezidentom Hasičského a záchranného zboru je Adrián Mifkovič

Bratislava 2. januára (TASR) - Novým prezidentom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) je Adrián Mifkovič. Do funkcie ho vymenoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Som presvedčený, že vedenie HaZZ povedie odborník, s ktorým zdieľame spoločné ciele, v prvom rade bezpečnosť ľudí žijúcich na Slovensku, ochrana ich zdravia a majetku, ktorý vyvinie maximálne úsilie v snahe zlepšovania materiálno-technického zabezpečenia, výcviku, vzdelávania, zásahov a vzájomnej spolupráce profesionálnych hasičov s dobrovoľnými hasičmi," uviedol minister.



Mifkovič od 1. januára vo funkcii vystriedal doterajšieho prezidenta HaZZ Pavla Mikulášeka, ktorý funkciu prezidenta zastával od 1. júna 2020. Minister mu pri tejto príležitosti poďakoval za jeho doterajšiu prácu.



Nový prezident do HaZZ nastúpil od roku 2004 ako hasič záchranár špecialista, zastával viacero riadiacich pozícií. Od 1. júna 2020 do konca roka 2023 zastával pozíciu vedúceho oddelenia operačného riadenia a integrovaného záchranného systému, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave.