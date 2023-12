Novým rektorom Akadémie Policajného zboru by sa mohol stať S. Šišulák

Bratislava 23. decembra (TASR) - Novým rektorom Akadémie Policajného zboru by sa mohol stať Stanislav Šišulák. Nomináciu potvrdil v rozhovore pre TASR minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



"Čoskoro už by sa to malo stať. Uvidíme, ako sa k tomu pani prezidentka postaví," povedal k vymenovaniu nového rektora minister.



Šišulák je podľa informácií na webe univerzity v súčasnosti prorektorom pre pedagogickú činnosť. Návrh na jeho vymenovanie už prerokoval akademický senát.



Miesto rektora policajnej akadémie sa uvoľnilo po odvolaní Lucie Kurilovskej, súčasnej štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra SR, ktorá skončila v súvislosti s kauzou postrelenej študentky. Vedením školy je dočasne poverený prorektor Michal Marko.



Návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora po predchádzajúcom vyjadrení senátu predkladá minister vnútra prezidentovi.