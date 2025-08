Novým riaditeľom Fondu na podporu kultúry menšín sa stal J. Štovka

Bratislava 1. augusta (TASR) - Novým riaditeľom verejnoprávneho Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) sa od piatka stal Ján Štovka. Na základe výberového konania ho do funkcie vymenovala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Rezort v oznámení o vymenovaní nového šéfa fondu pripomína, že Štovka sa ako dlhoročný umelecký vedúci folklórneho súboru Dúbrava a primáš viacerých hudobných telies aktívne venoval uchovávaniu a rozvoju tradičnej kultúry. „Spolupracoval na mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach, na výročiach prešovskej nemocnice či na výrobe dokumentárnych a umeleckých projektov,“ dodalo MK.



Zvýraznilo aj Štovkov záber v oblasti umeleckej fotografie. „Je držiteľ prestížneho európskeho titulu Master Qualified European Photographer (MQEP), ktorý udeľuje Federácia európskych profesionálnych fotografov,“ pripomenul rezort. Priblížil v tejto súvislosti Štovkovu spoluprácu s inštitúciami, ako sú STVR, Slovakia Travel či Prešovský samosprávny kraj a tvorbu desiatky vizuálnych projektov, ktoré propagovali kultúrne hodnoty a identitu regiónov Slovenska.



Výberové konanie na šéfa FPKNM vyhlásil rezort na začiatku júla, záujemcovia sa mohli prihlásiť do 10. júla, výberové konanie sa uskutočnilo v závere prvého prázdninového mesiaca.



Proces kritizoval člen Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Jozef Hajko (KDH), rezortu vyčítal netransparentnosť a „utajený režim“ celého procesu, Poukazoval pritom na absenciu informácií o samotných kandidátoch i zložení výberovej komisie.



Rezort obvinenia odmietol, vyhlásil, že výberové konanie realizuje v súlade so zákonom.



Verejnoprávny FPKNM bol zriadený v roku 2017, jeho poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín. K dispozícii má ročne 8,8 milióna eur.