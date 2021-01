Novým riaditeľom migračného úradu sa stal Ján Orlovský

Bratislava 25. januára (TASR) - Novým riaditeľom Migračného úradu Ministerstva vnútra (MV) SR sa stal Ján Orlovský. V pondelok ho do funkcie uviedol štátny tajomník rezortu vnútra Vendelín Leitner. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru ministerstva vnútra Barbara Túrosová.



„Otázka migrácie patrí medzi tie, ktoré so sebou prinášajú množstvo výziev, ale zároveň aj príležitostí, ktoré sme doposiaľ využívali len okrajovo. Verím, že úrad pod novým vedením tieto možnosti identifikuje a v spolupráci s orgánmi štátu, samosprávy a občianskym sektorom tak prispeje k znižovaniu spoločenského napätia v súčasnej zložitej situácii doma i vo svete,“ povedal štátny tajomník.



Migráciu považuje za veľkú výzvu pre Európu do nasledujúceho obdobia aj nový riaditeľ úradu. "Je mimoriadne dôležité, aby sa členské krajiny snažili nájsť konsenzus v ďalšom smerovaní migračnej politiky a zároveň intenzívnejšie pracovali na riešení problémov, ktoré sú z dlhodobého hľadiska identifikované ako najzásadnejšie," komentoval.



Úrad chce Orlovský smerovať k hľadaniu nových príležitostí užšej spolupráce so štátnymi orgánmi, občianskym sektorom, aj so samosprávou. "Je dôležité, aby sa spolužitie občanov SR s cudzincami nieslo v duchu vzájomného porozumenia, tolerancie, a aby prinášalo spokojnosť všetkým, ktorí žijú na našom území," dodal.



Do výberového konania na miesto riaditeľa migračného úradu, ktoré MV SR vyhlásilo v decembri, sa prihlásili štyria uchádzači. Komisia zložená zo zástupcov ministerstva vnútra a odborov posudzovala analytické, koncepčné či riadiace zručnosti, takisto schopnosť riešiť krízové a konfliktné situácie. Vzhľadom na zameranie a kompetencie migračného úradu sa posudzovala aj úroveň komunikácie v anglickom jazyku.



Ján Orlovský je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (1989) a Ústavu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika pri Právnickej fakulte UK v Bratislave (1993). V rokoch 1992 až 2002 pôsobil v zahraničnej službe SR, z čoho sedem rokov ako 3. tajomník a radca na zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone. Venoval sa spolupráci s Kongresom USA ako aj s neziskovými a výskumnými organizáciami. V rokoch 2003 až 2014 zastával pozíciu hovorcu a riaditeľa kancelárie predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika. Od roku 2015 až do roku 2020 pôsobil ako výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.



Migračný úrad je odborným útvarom ministerstva pre otázky azylu a integrácie osôb, ktoré na Slovensku požiadali o azyl alebo im bola poskytnutá doplnková ochrana. Zároveň plní aj úlohu správcu vládou zriadeného koordinačného orgánu pre politiky migrácie a integrácie cudzincov na území Slovenskej republiky. Programové vyhlásenie vlády SR pre obdobie 2020 až 2024 predpokladá prijatie novej migračnej politiky pre obdobie rokov 2021 až 2025.