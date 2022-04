Novým riaditeľom Múzea SNP sa stal Marian Uhrin

Banská Bystrica 1. apríla (TASR) - Novým riaditeľom Múzea Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici sa stal Marian Uhrin, ktorý inštitúciu doteraz dočasne viedol. S účinnosťou od piatka ho vymenoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Úspešný kandidát vzišiel z výberového konania. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.



"S vedením Múzea SNP komunikujeme na pravidelnej báze a tak ako aj doteraz očakávame z jeho strany transparentné riadenie a dôstojnú reprezentáciu," uviedol minister obrany s tým, že Uhrin má jeho plnú dôveru.



Výberové konanie bolo dvojkolové a pozostávalo z neverejnej časti (písomný test a ústny pohovor) a verejnej časti (verejné vypočutie). Neverejná časť bola 16. marca a zúčastnili sa na nej štyria prihlásení uchádzači, a to Pavol Šteiner, Pavel Mičianik, Jaroslav Mazůrek a Marian Uhrin. Nasledovala verejná časť výberového konania, ktorá sa 29. marca konala formou verejného vypočutia. Postúpili na ňu dvaja uchádzači.



Dlhoročným riaditeľom Múzea SNP bol až do septembra 2021 Stanislav Mičev, ktorého vlani odvolala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Od začiatku roka patrí múzeum do rezortu obrany.