Novým riaditeľom Národného športového centra je Vladimír Baluška

Bratislava 3. novembra (TASR) - Národné športové centrum vedie od 2. novembra nový riaditeľ, stal sa ním Vladimír Baluška. Miesto na čele priamo riadenej organizácie ministerstva školstva získal v otvorenom výberovom konaní ako najlepší z deviatich kandidátov. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.



Baluška je dlhoročným skúseným vedúcim pracovníkom v oblasti športu. "Od roku 2002 do súčasnosti pracoval v Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH) a jeho dcérskych spoločnostiach Marketing SZĽH a HK VSR 20 na pozíciách ako ekonomický riaditeľ, štatutár či konateľ," priblížil rezort školstva. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ovláda anglický a ruský jazyk, jeho silnými stránkami sú analytické schopnosti, ekonomické myslenie a riadenie ľudí.



V minulosti aktívne vesloval v klube STU Bratislava, bol reprezentantom, a okrem iných úspechov sa mu podarilo dosiahnuť 8. miesto na majstrovstvách sveta juniorov. Od roku 1995 doposiaľ je aktívnym medzinárodným rozhodcom ľadového hokeja, rozhodoval napríklad aj finále majstrovstiev sveta, zápasy KHL, majstrovstvá sveta rôznych úrovní či slovenské súťaže v ľadovom hokeji.



"Vedenie ministerstva školstva od nového riaditeľa Národného športového centra očakáva, že výrazne posilní dynamiku tejto inštitúcie, prinesie do jej riadenia progresívne prvky a bude motorom inovácií v oblastiach starostlivosti o zaradených športovcov, športovej diagnostiky, prierezového vzdelávania pracovníkov v športe, propagácie športu, školských športových aktivít a aj ďalších pripravovaných oblastiach," uviedlo ministerstvo školstva. Pod jeho vedením si ministerstvo vie predstaviť nový model financovania a odbornej prípravy športovcov zaradených do top tímu.