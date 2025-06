Novým riaditeľom Správy slovenských jaskýň sa stal Marek Belák

Liptovský Mikuláš 10. júna (TASR) - Novým riaditeľom Správy slovenských jaskýň (SSJ) sa stal Marek Belák. V utorok ho do funkcie vymenoval generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Roman Fajth. Ako TASR informoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR, v rámci svojho mandátu sa Belák plánuje zamerať na modernizáciu infraštruktúry sprístupnených jaskýň a podporu vedy, výskumu a environmentálnej výchovy.



„Marek Belák nastupuje do tejto vedúcej pozície s cieľom posilniť odborné aktivity v oblasti správy a ochrany jaskýň, ako aj zlepšiť spoluprácu so širokou verejnosťou a s partnermi v oblasti cestovného ruchu,“ uviedla ŠOP SR.



Generálny riaditeľ Fajth pri príležitosti vymenovania vyjadril presvedčenie, že nové vedenie prispeje k ďalšiemu rozvoju tejto významnej inštitúcie a zabezpečí dôslednú ochranu jedinečného jaskynného dedičstva Slovenska.