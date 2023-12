Novým šéfom štátnej VšZP by mohol byť M. Ďuriš

Bratislava 14. decembra (TASR) - Novým šéfom štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) by mohol byť Michal Ďuriš. Ďalšími členmi predstavenstva by mohli byť Monika Begánová a Matej Fekete. VšZP požiadala Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) o vydanie predchádzajúcich súhlasov pre daných kandidátov. Vyplýva to zo stanoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý o žiadostiach ešte nerozhodol, pre TASR.



"ÚDZS boli dňa 29. novembra doručené tri žiadosti VšZP na vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu nových členov predstavenstva VšZP. Na vydanie takéhoto súhlasu má úrad zákonnú lehotu 30 dní od doručenia žiadosti. V súčasnosti úrad preveruje zákonné podmienky navrhovaných kandidátov a náležitosti doručených žiadostí. K dnešnému dňu úrad zatiaľ v tejto veci nevydal žiadne rozhodnutie," uviedla pre TASR hovorkyňa úradu Monika Hudecová.



Úrad podľa jej slov posudzuje a vydáva predchádzajúci súhlas pri nominácii členov predstavenstva a dozornej rady výlučne z hľadiska ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti. "Úrad teda nemá kompetenciu posudzovať navrhovaných kandidátov z hľadiska ich vhodnosti, morálnej alebo etickej spôsobilosti. Uvedené je v zásade vždy v kompetencii akcionára príslušnej zdravotnej poisťovne. V prípade VšZP zastupuje akcionára Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré má kompetenciu navrhovať, odvolávať a meniť členov štatutárneho orgánu," uzavrela.



Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na voľbu členov predstavenstva.



VšZP aktuálne dočasne vedie Ľubica Hlinková.