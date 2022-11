Novým štátnym tajomníkom rezortu školstva bude Michal Fedák

Bratislava 2. novembra (TASR) - Novým štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa stane Michal Fedák. Vláda na svojom rokovaní v stredu schválila jeho vymenovanie do funkcie s účinnosťou od 7. novembra.



Od roku 2004 do súčasnosti pôsobil Fedák v Slovenskej akademickej informačnej agentúre (SAIA) na rôznych pracovných pozíciách. Od mája 2019 v SAIA pôsobil ako riaditeľ. Pracoval aj ako učiteľ na viacerých školách, vyučoval prevažne nemecký jazyk.



Vláda SR v októbri vymenovala do funkcie štátneho tajomníka rezortu školstva Slavomíra Partilu. Na tejto pozícii začal pôsobiť s účinnosťou od 17. októbra.