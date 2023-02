Novým štátnym tajomníkom rezortu školstva sa stane Richard Nemec

Bratislava 15. februára (TASR) - Novým štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa stane súčasný poslanec Národnej rady SR a bývalý slovenský volejbalový reprezentant Richard Nemec (OĽANO). Vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní jeho vymenovanie.



Nemec od roku 2020 do súčasnosti pôsobí ako poslanec Národnej rady SR. V rokoch 2016 až 2019 pôsobil ako hlavný tréner majstra Slovenska VK Prievidza, predtým aj ako kondičný tréner.



Vo svojej činnosti sa zameriava najmä na oblasť športu. V spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre šport a mládež sa zasadzuje sa zvýšenie hodín telesnej výchovy na základných školách a skvalitnenia vzdelávania pre učiteľov telesnej výchovy.



Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký po rokovaní vlády uviedol, že s Nemcom spolupracoval už od svojho nástupu do funkcie šéfa rezortu školstva, napríklad aj pri príprave nového zákona o športe. Konzultoval s ním aj viaceré veci v súvislosti s telesnou a športovou výchovou. "Preto som sa rozhodol posilniť vrcholový manažment tohto rezortu tak, aby platilo to, že šport nie je na tretej koľaji. Je to významná zložka, nielen edukácie, ale aj formovania charakterov mladých ľudí, ich fyzického aj psychického zdravia," povedal.



Ministerstvo školstva tak bude mať troch štátnych tajomníkov. Nemec sa bude zaoberať agendou športu. Štátnym tajomníkom pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie je Slavomír Partila a oblasť vedy, výskumu a vysokého školstva má na starosti Michal Fedák.