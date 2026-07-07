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Novým umeleckým riaditeľom SNG sa stal P. Steinhauser
Jednou z hlavných priorít nového umeleckého riaditeľa bude rozvoj zahraničnej spolupráce.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Na pozíciu nového umeleckého riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG) nastúpil 1. júla Patrik Steinhauser. Jeho víziou je posilniť postavenie SNG ako modernej kultúrnej inštitúcie, ktorá bude partnerom popredných európskych galérií. TASR o tom informovalo marketingové a PR oddelenie SNG.
Jednou z hlavných priorít nového umeleckého riaditeľa bude rozvoj zahraničnej spolupráce. Vďaka dlhoročným profesionálnym kontaktom chce nadviazať nové partnerstvá s poprednými galériami, múzeami, kurátormi a ďalšími odborníkmi z oblasti výtvarného umenia, uviedla SNG. Cieľom je rozšíriť možnosti spoločných výstavných projektov, odborných výmen, vedecko-výskumnej spolupráce a prezentácie slovenského výtvarného umenia v zahraničí. Dôležitou súčasťou jeho pôsobenia bude aj systematické posilňovanie odbornej reputácie SNG v európskom i širšom medzinárodnom kontexte.
Do vedenia umeleckého úseku prináša skúsenosti z riadenia galerijnej inštitúcie, strategického plánovania a budovania zahraničných odborných väzieb. Vo svojej práci chce podľa SNG prepájať vysokú odbornú úroveň s moderným manažérskym prístupom, ktorý podporí efektívne fungovanie umeleckého úseku a kvalitnú prípravu výstavných projektov galérie.
Popri rozvíjaní zahraničných partnerstiev bude zodpovedný aj za odborné vedenie výstavnej dramaturgie, rozvoj zbierkotvornej činnosti a spoluprácu s domácou odbornou scénou. „Mojou ambíciou v pozícii umeleckého riaditeľa je, aby bola SNG ešte výraznejšie prítomná v medzinárodnom odbornom prostredí a nadväzovala nové partnerstvá s poprednými európskymi galériami a múzeami. Mojou víziou je, aby sa galéria stala medzinárodne prepojenou platformou pre budúcnosť výtvarného umenia na Slovensku. SNG by mala prepájať umelcov, teoretikov umenia, univerzity, galérie a zahraničné kultúrne inštitúcie, a tým posilniť celé kultúrne prostredie krajiny,“ povedal Steinhauser.
Generálny riaditeľ SNG Juraj Králik verí, že jeho príchod predstavuje významný impulz pre ďalší rozvoj inštitúcie. „Som presvedčený, že rozšírenie tvorivého tímu galérie o jeho odborné skúsenosti a rozsiahlu sieť zahraničných kontaktov bude pre SNG veľkým prínosom,“ dodal Králik.
Jednou z hlavných priorít nového umeleckého riaditeľa bude rozvoj zahraničnej spolupráce. Vďaka dlhoročným profesionálnym kontaktom chce nadviazať nové partnerstvá s poprednými galériami, múzeami, kurátormi a ďalšími odborníkmi z oblasti výtvarného umenia, uviedla SNG. Cieľom je rozšíriť možnosti spoločných výstavných projektov, odborných výmen, vedecko-výskumnej spolupráce a prezentácie slovenského výtvarného umenia v zahraničí. Dôležitou súčasťou jeho pôsobenia bude aj systematické posilňovanie odbornej reputácie SNG v európskom i širšom medzinárodnom kontexte.
Do vedenia umeleckého úseku prináša skúsenosti z riadenia galerijnej inštitúcie, strategického plánovania a budovania zahraničných odborných väzieb. Vo svojej práci chce podľa SNG prepájať vysokú odbornú úroveň s moderným manažérskym prístupom, ktorý podporí efektívne fungovanie umeleckého úseku a kvalitnú prípravu výstavných projektov galérie.
Popri rozvíjaní zahraničných partnerstiev bude zodpovedný aj za odborné vedenie výstavnej dramaturgie, rozvoj zbierkotvornej činnosti a spoluprácu s domácou odbornou scénou. „Mojou ambíciou v pozícii umeleckého riaditeľa je, aby bola SNG ešte výraznejšie prítomná v medzinárodnom odbornom prostredí a nadväzovala nové partnerstvá s poprednými európskymi galériami a múzeami. Mojou víziou je, aby sa galéria stala medzinárodne prepojenou platformou pre budúcnosť výtvarného umenia na Slovensku. SNG by mala prepájať umelcov, teoretikov umenia, univerzity, galérie a zahraničné kultúrne inštitúcie, a tým posilniť celé kultúrne prostredie krajiny,“ povedal Steinhauser.
Generálny riaditeľ SNG Juraj Králik verí, že jeho príchod predstavuje významný impulz pre ďalší rozvoj inštitúcie. „Som presvedčený, že rozšírenie tvorivého tímu galérie o jeho odborné skúsenosti a rozsiahlu sieť zahraničných kontaktov bude pre SNG veľkým prínosom,“ dodal Králik.