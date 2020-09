Novým veliteľom pozemných síl OS SR je brigádny generál Ivan Pach

Trenčín 2. septembra (TASR) - Novým veliteľom pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) je brigádny generál Ivan Pach. Do funkcie ho v stredu ustanovil náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko.



„Pred novým veliteľom ležia mnohé výzvy, medzi ktoré patrí najmä pokračovať v budovaní pozemných síl vo všetkých oblastiach, tak aby ako celok boli schopné plniť úlohy stanovené zákonom,“ skonštatoval Zmeko. Post veliteľa pozemných síl označil za prestížnu funkciu vyžadujúcu nielen plné osobné nasadenie, ale aj výrazné osobnostné a profesionálne kvality a skúsenosti.



„Mojou hlavnou devízou, ktorú prinášam na toto miesto, je dôvera v ľudí, ktorí sú hlavným kapitálom pozemných síl. Kariéra každého veliteľa závisí od podpory ako nadriadených, tak podriadených. Preto pevne verím, že spoločne sa k výzvam, ktoré v súčasnej nestabilnej dobe ležia pred celou spoločnosťou, postavíme čelom a so cťou ich zvládneme,“ uviedol Pach.



Ivan Pach pôsobil v pozícii zástupcu náčelníka štábu veliteľstva spoločných síl NATO v Brunssume (JFC Brunssum). Pred vyslaním do spojeneckých štruktúr zastával pozíciu náčelníka štábu strategického plánovania Generálneho štábu OSSR.