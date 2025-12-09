< sekcia Slovensko
Novým veľvyslancom SR v Nigérii je M. Podstavek
Slovensko zastupuje aj vo vzťahu k viacerým ďalším štátom.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Vo funkcii nového veľvyslanca Slovenskej republiky v Nigérijskej federatívnej republike pôsobí Martin Podstavek. Slovensko zastupuje aj vo vzťahu k viacerým ďalším štátom. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Slovenská republika vníma západnú Afriku ako dôležitý región, ktorý sa v najbližších desaťročiach stane jedným z motorov globálneho rastu. „Naša zahraničná politika kladie dôraz na aktívnu spoluprácu s krajinami tohto regiónu. Posilňujeme diplomatickú prítomnosť na africkom kontinente, kde bola nedostatočná,“ skonštatoval šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) poukazujúc na ekonomický potenciál, pričom slovenská diplomacia smeruje aktivity k presadeniu technológií najmä v oblasti vodného manažmentu, poľnohospodárstva či obranného priemyslu.
Nový veľvyslanec zároveň podotkol, že v regióne západnej Afriky úspešne pôsobia slovenské spoločnosti, a to aj v malých krajinách, napríklad v Gambii. „Naším cieľom je vytvoriť podmienky na silnejšiu prítomnosť slovenských podnikateľov najmä v perspektívnych ekonomikách - v Ghane a Pobreží Slonoviny,“ zdôraznil Podstavek. Práve Nigéria je podľa neho hlavnou ekonomickou silou západnej Afriky, jej politickým lídrom a sídlom regionálnych organizácií vrátane Ekonomického spoločenstva západoafrických krajín (ECOWAS).
