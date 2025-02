Novým viceprezidentom Policajného zboru sa stal Roman Gaťár

Bratislava 17. februára (TASR) - Novým viceprezidentom Policajného zboru pre službu kriminálnej polície a migráciu sa stal Roman Gaťár. Prezidentka Policajného zboru poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová ho v pondelok ustanovila do funkcie. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



"Považujem sa za človeka, ktorý má rád výzvy a nebojí sa ísť do nových vecí. Práve oblasť nelegálnej migrácie a s ňou spojené opatrenia vnímam ako jednu z hlavných výziev, ktorým v súčasnosti v rámci Policajného zboru čelíme a som pripravený ponúknuť systematický prístup a hľadať konštruktívne riešenia v tejto oblasti," uviedol nový viceprezident. Dodal, že ustanovenie do tejto funkcie vníma ako záväzok aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti občanov.



Zo štruktúry vedenia zboru vyplýva, že má vrátane Gaťára celkovo dvoch viceprezidentov. Rastislav Polakovič je viceprezidentom pre vnútorný poriadok a bezpečnosť.