NPZ: Zmenu poisťovne oznámte zamestnávateľovi najneskôr do 8. januára

Bratislava 5. januára (TASR) - Zmenu zdravotnej poisťovne je nutné nahlásiť zamestnávateľovi do soboty 8. januára. Pripomenul to na sociálnej sieti Národný portál zdravia (NPZ), ktorý spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).



"Ak ste po podaní prihlášky zmenili zamestnávateľa, oznámte to svojej novej zdravotnej poisťovni," priblížil NPZ. Zmenu však nie je potrebné nahlasovať všeobecnému lekárovi ani špecialistom.



Zdravotnú poisťovňu od 1. januára 2022 zmenilo takmer 152.000 ľudí. Posledný termín na podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022 bol 30. september 2021.