NR SR a Modelový parlament Slovenska podpísali memorandum o spolupráci
NR SR je mimoriadne dôležitý orgán a zákony, ktoré prijíma alebo sama tvorí, ovplyvňujú životy každého z nás a budú ich ovplyvňovať, vyhlásil šéf NR SR Raši po podpise.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR a organizácia Modelový parlament Slovenska budú spolupracovať. Vyplýva to z memoranda o ich spolupráci, ktoré v utorok v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu podpísali predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan a zástupcovia Modelového parlamentu Slovenska. Memorandum má prispieť k rozvoju angažovanosti mladých ľudí vo verejnom záujme.
„NR SR musí byť aj súčasťou života mladých ľudí, ktorí sa chcú angažovať v takej dôležitej veci, ako je legislatíva a prijímanie zákonov. NR SR je mimoriadne dôležitý orgán a zákony, ktoré prijíma alebo sama tvorí, ovplyvňujú životy každého z nás a budú ich ovplyvňovať,“ vyhlásil šéf NR SR Raši po podpise.
Privítal, že parlament sa mladým ľuďom otvára. „Verím, že aj to, že ste tu dnes, vás prime k tomu, že sa budete angažovať, že budete ešte viac aktívni ako ste teraz a že budete pripravení na to, že raz vedenie SR, vedenie štátu a vedenie parlamentu, preberiete vy,“ odkázal im.
Predseda parlamentu zároveň aktivitu členov Modelového parlamentu Slovenska ocenil. Deklaroval, že NR SR im bude vytvárať podporu. Informoval, že o nich rozpráva aj v zahraničí. „Ponúkam Modelový parlament Slovenska ako niečo unikátne, čo vie spolupracovať pod gesciou NR SR aj s inými parlamentmi,“ podotkol. Verí napríklad v spoluprácu s Českou republikou.
Predseda Modelového parlamentu Slovenska Sebestyén Marosz označil dohodu o spolupráci s NR SR za poctu. „Je to pre nás ako keby vďaka a vyvrcholenie tej našej päťročnej činnosti,“ povedal. Priblížil zároveň aktivity organizácie. Ako ich cieľ vytýčil snahu zlepšovať zapojenie mladých do legislatívneho procesu a zvyšovať ich politickú gramotnosť. Verí, že vďaka spolupráci s NR SR sa ich aktivity podarí posunúť na ešte vyššiu úroveň.
Poukázal napríklad na to, že organizujú konferenciu pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí si na nej môžu vyskúšať prácu poslancov NR SR. „Študenti sa vždy rozdelia do modelových politických strán a do výborov. Každý výbor má na starosti nejakú inú aktuálnu tému. K tejto téme sa mladí snažia pripraviť čím lepšie a kvalitnejšie návrhy zákonov, ktoré následne tu v NR SR prerokujú na modelovom zasadnutí parlamentu,“ vysvetlil.
