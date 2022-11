NR SR: Odmeňovanie by sa mohlo predĺžiť všetkým zdravotníkom

Bratislava 30. novembra (TASR) - Doba odmeňovania za odpracované roky praxe by sa mohla okrem lekárov zmeniť aj pri ostatných zdravotníkoch. Predĺžiť by sa mala z 20 na 30 rokov. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k legislatíve, ktorá má zvýšiť platy lekárov. Predložili ho poslanci parlamentu Monika Kavecká a Marek Šefčík (obaja OĽANO). V pléne ho predniesol Šefčík.



Kavecká zdôraznila, že aj zdravotné sestry si zaslúžia primerané ohodnotenie. Vo svojom vystúpení v rozprave okrem iného kritizovala predošlé vlády, ktoré podľa nej zanedbávali motivovanie zdravotníkov.