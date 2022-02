Poslanci odsúhlasili dohodu o obrannej spolupráci s USA

Chronológia udalostí spojených s prípravou zmluvy v posledných troch rokoch.



23. februára 2019



Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) oznámil, že pokračujú rokovania o obrannej spolupráci s USA. Dohoda o obrannej spolupráci je podmienkou finančného príspevku USA na modernizáciu leteckých základní Sliač a Kuchyňa vo výške 46 miliónov USD v rámci takzvanej Európskej iniciatívy odstrašenia (European Deterrence Initiative – EDI).





6. marca 2019



Minister Lajčák avizoval stretnutie s ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS) a tímami, ktoré v mene rezortov obrany a diplomacie rokujú o obrannej spolupráci s USA. Reagoval tak na viaceré vyhlásenia SNS.





11. marca 2019



Rezort diplomacie prekvapilo rozhodnutie ministerstva obrany nerokovať ďalej o dohode o obrannej spolupráci s USA. Podľa ministerstva zahraničných vecí sa tak stalo bez konzultácie, či rokovaní v Bezpečnostnej rade štátu alebo na úrovni koalície.





13. marca 2019



Premiér Peter Pellegrini (vtedy Smer-SD) oznámil, že nepovažuje odmietnutie financií z USA na opravu slovenských letísk za uzavreté. Apeloval na triezve rozhodovanie bez zbytočných emócií. Vyslovil tiež názor, že by sa rozhodnutia, aké spravilo ministerstvo obrany, nemal dozvedať z novín.





15. apríla 2019



Koaličná rada rozhodla, že minister obrany Peter Gajdoš (SNS) už nebude pokračovať v rokovaniach o obrannej spolupráci s USA.





5. februára 2020



Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že pokračuje v rokovaniach o DCA štandardným spôsobom. Hlavným princípom slovenskej strany je naďalej, aby bolo v dohode jasne zakotvené, že neobmedzuje suverenitu SR a že akákoľvek činnosť sa uskutoční len so súhlasom SR.





28. októbra 2021



Slovenská republika a Spojené štáty americké budú pokračovať v príprave zmluvy o obrannej spolupráci. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) to potvrdil po rokovaní so svojím americkým náprotivkom Lloydom Austinom v Pentagóne.





4. januára 2022



Generálna prokuratúra (GP) SR uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní 35 zásadných pripomienok k návrhu dohody o obrannej spolupráci SR s USA, pre ktoré návrh odmieta ako celok. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka.





12. januára 2022



Vláda SR odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA. Pred rokovaním vlády dohodu schválila aj Bezpečnostná rada SR.





18. januára 2022



Poslanci Národnej rady SR (NR SR) neschválili program mimoriadnej schôdze, ktorú inicioval Smer-SD a ktorej jediným bodom programu mal byť návrh opozičných poslancov na schválenie uznesenia o vyhlásení referenda.





20. januára 2022



Prezidentka SR Zuzana Čaputová oznámila, že podporuje uzavretie dohody o obrannej spolupráci s USA. Súčasťou splnomocnenia na podpis, ktoré dá členovi vlády v rámci procesu jej prijatia, bude však interpretačné vyhlásenie o tom, ako SR zmluvu vykladá. S ústavnými právnikmi nenašla žiadny rozpor s Ústavou SR, preto sa neobráti na Ústavný súd SR.





4. februára 2022



SR a USA vo Washingtone podpísali dohodu o obrannej spolupráci. Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Pri podpise dohody bol aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS). Zmluvu musí ešte odobriť NR SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.





8. februára 2022



Poslanci NR SR rokovali o zmluve o obrannej spolupráci medzi SR a USA. O slovo požiadal aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, poslanci mu však hlasovaním zamietli možnosť vystúpiť. Jeho prejav prečítal podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD). Rokovanie sprevádzali obštrukcie poslancov zvolených za ĽSNS, ktorí rušili rozpravu (pískali píšťalkami, púšťali nahlas hudbu alebo zvuk sirén, blokovali rečnícky pult a pod.). Vzhľadom na narúšanie priebehu rokovania poslanci rozhodli hlasovaním o predčasnom ukončení rozpravy.



Bratislava 9. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odsúhlasili dohodu o obrannej spolupráci Slovenska s USA. Za hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných, proti bolo 60. Potrebná je ešte ratifikácia dohody prezidentkou SR.Slovenská republika a Spojené štáty podpísali dohodu o obrannej spolupráci (DCA) minulý týždeň v americkom Washingtone. Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Pri podpise bol aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).Dohoda má umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.Predstavitelia vlády deklarovali, že zmluva neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR. Opozícia ju kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov.Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporila. V snahe zmierniť obavy časti verejnosti doložila k splnomocneniu na podpis interpretačné vyhlásenie. Obsahuje výklad častí zmluvy vyvolávajúcich najviac otáznikov. Vlastnú interpretačnú doložku priložila aj americká strana, podľa prezidentky je obsahovo v súlade so slovenskou.