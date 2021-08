Pellegrini podá návrh na referendum o predčasných voľbách

Bratislava 25. augusta (TASR) – Nezaradení poslanci Národnej rady SR okolo Petra Pellegriniho predložia na septembrovú schôdzu parlamentu legislatívny návrh, ktorý má umožniť vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia.



Pellegrini o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Tvrdí, že ich legislatívne návrhy majú umožniť v krátkej dobe novelizovať Ústavu SR tak, aby sa o zmenách pri referende mohlo rokovať skôr ako v decembri, keď uplynie polročná lehota od odmietnutia obdobného návrhu.



„Budúci týždeň 31. 8. predložíme takú legislatívnu úpravu príslušných zákonov, ktoré následne umožnia aj na ďalších schôdzach prerokovať zmenu ústavy, ktorá umožní poslancom bez toho, aby to bol rozpor s ústavou, skrátiť si svoje volebné obdobie a zároveň nikto ani nespochybní, či referendum s takouto otázkou môže byť ústavné alebo nie," povedal Pellegrini.



Pripomenul aj slová viacerých predstaviteľov koalície vrátane šéfa NR SR Borisa Kollára, že ľudia majú právo na referendum.



„Ak všetci vládni politici, ktorí pred kamerami dojemne nariekali nad porušením práv slovenských občanov, dodržia svoje slovo a toto právo im vrátia, nemôže byť problém s politickou podporou nášho návrhu," dodal.



Súčasnú vládu Pellegrini naďalej označuje za neschopnú a kritizuje ju. Podľa vlastných slov podporuje protesty na Slovensku, ak sú pokojné. Poznamenal však, že demonštrácia či protest utíšia vášne len na chvíľu a po ich skončení sa napokon zas nič nestane.



Myslí si, že politické strany by do prípadných predčasných volieb vedeli ľuďom predstaviť svoje programy. Je presvedčený, že by sa podarilo vyskladať lepšiu vládu, ako je tá súčasná.



Ústavný súd SR nedávno rozhodol, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia NR SR je protiústavná. Petíciu za referendum o predčasných voľbách iniciovala opozícia s odborármi, podporilo ju viac ako 585.000 ľudí.



Legislatívny návrh na zmenu ústavy v tejto súvislosti do NR SR predložil už opozičný Smer-SD. Ústavnoprávny parlamentný výbor však skonštatoval, že o návrhu sa bude môcť rokovať až v decembri. Návrh je totiž podľa výboru v tej istej veci ako návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý poslanci odmietli v júni. Do decembra tak plynie polročná lehota, počas ktorej o podobnom návrhu nemožno rokovať.