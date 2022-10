NR SR: Poslanci by sa mali zísť opäť v utorok

Bratislava 16. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by sa mali zísť opäť v utorok (18. 10.) o 11.00 h. Avizoval to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po tom, ako počas uplynulého týždňa prerušil aktuálnu 72. schôdzu NR SR.



Rokovanie presunuli pre obštrukciu opozície. Plénum opakovane nebolo uznášaniaschopné pri hlasovaní o tom, či pôjde do druhého čítania novela štátneho rozpočtu na tento rok. Smer-SD žiadal zvýšenie rozpočtu len o 207 miliónov eur na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov. Liberáli označili návrh za bianko šek ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO) a žiadali zapracovanie konkrétnych položiek, na ktoré financie pôjdu. Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš hovoril o pomoci ľuďom.



Vláda koncom týždňa opakovane schválila zvýšenie príjmov aj výdavkov štátneho rozpočtu na tento rok približne o 1,5 miliardy eur. Súčasťou materiálu už je aj rozpis výdavkov, na ktoré budú financie použité. Kabinet požiadal parlament o prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.



Podľa návrhu sa celkové príjmy rozpočtu zvyšujú o 1,497 miliardy eur a o rovnakú sumu sa zvyšujú aj výdavky. Rezort práce dostane 207,6 milióna eur na výplatu 13. dôchodku v novembri a 190 miliónov eur na kompenzácie pre ohrozené skupiny. Ministerstvo hospodárstva SR dostane na pomoc firmám s vysokými cenami energií 900 miliónov eur a v kapitole Všeobecná pokladničná správa zostane na kompenzácie pre verejnú správu 200 miliónov eur.



Na programe schôdze ostalo poslancom ešte zopár neprerokovaných bodov, viaceré už presunuli na ďalšie riadne rokovanie. To sa má začať po ukončení 72. schôdze.