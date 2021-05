Poslanci NRSR sa zídu opäť ráno, plánované nočné rokovanie nebude

Bratislava 27. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v rokovaní o novele štátneho rozpočtu a o ďalších bodoch programu rokovať až v piatok (28. 5.) ráno. A to aj napriek tomu, že si len chvíľu pred prerušením schôdze odsúhlasili nočné rokovanie. Parlament totiž musí počkať na stanovisko finančného výboru k rozpočtu. Ten však jeho predseda Marián Viskupič (SaS) zvolal až na piatok ráno na 8.30 h.



Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po večernom poslaneckom grémiu predložil procedurálny návrh, aby sa v rokovaní pokračovalo aj po polnoci, teda až do úplného prerokovania rozpočtu aj všetkých zvyšných bodov májovej schôdze. Plénum tento návrh odsúhlasilo. Proti bola ale koaličná SaS.



Po schválení procedurálneho návrhu Kollár prerušil rokovanie, aby sa mohli zísť výbory. Podľa rokovacieho poriadku parlamentu totiž výbory nesmú rokovať v čase prebiehajúcej schôdze. Parlamentné výbory mali diskutovať o štátnom rozpočte, ktorý večer posunuli poslanci do druhého čítania a o ktorom rokujú v zrýchlenom režime.



Viskupič ale v pléne oznámil, že finančný výbor zvoláva až na ráno. "Výbor zvolávam zajtra o 8.30 h s tým, že 3,5 miliardy eur je tak veľká suma, že odmietame o nej rokovať v noci na výbore a takisto v noci v pléne,“ povedal. Kollár následne potvrdil, že bez Viskupičovho výboru rokovať nemôžu. A tak sa poslanci napokon miesto nočného rokovania zídu až ráno.