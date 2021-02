NR SR prijala viaceré opatrenia, nainštalovali aj germicídne žiariče

Bratislava 7. februára (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR zaviedla v priestoroch parlamentu pre pandémiu nového koronavírusu viaceré opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy. Nainštalovala napríklad germicídne žiariče, dezinfikuje centrálny rozvod vzduchotechniky, čistí dotykové plochy aj pracovné stoly či klávesnice. V súvislosti s karanténou viacerých poslancov po rokovaní výborov počas uplynulého týždňa to pre TASR uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR s tým, že všetky osoby v priestoroch NR SR musia dodržiavať platné opatrenia.



Odbor priblížil, že v piatok (5. 2.) bolo pre karanténu ospravedlnených z rokovania 17 poslancov. Na otázku, či zhoršenie situácie nemôže ohroziť uznášaniaschopnosť pléna, reagoval tým, že pri hlasovaniach bol v týždni dostatok poslancov.



Kancelária uviedla viacero opatrení, ktoré už aplikovali. V marci minulého roka podľa jej slov inštalovali UVC germicídne žiariče do centrálneho rozvodu vzduchotechniky v hlavnej budove parlamentu na eliminovanie vírusov, baktérií, plesní, spór a zabraňovanie ich množeniu. V objektoch, kde inštalované nie sú, podľa jej slov zabezpečujú pravidelnú dezinfekciu s virucidnými účinkami centrálneho rozvodu vzduchotechniky.



Z tvrdení kancelárie vyplýva, že tam, kde je možné otvárať okná, aj pravidelne vetrajú, pričom majú tieto priestory dostatočnú rozlohu na dodržiavanie odstupov. Do ďalších priestorov so zvýšeným pohybom osôb podľa jej slov osadili priame germicídne žiariče. Okrem toho tvrdí, že pravidelne dezinfikujú dotykové plochy ako kľučky, zábradlia, výťahy a kontaktné predmety, napríklad pracovné stoly, klávesnice, telefóny, prenosné médiá či myši. Ďalej v priestoroch rozmiestnili dávkovače s dezinfekciou a pri vstupoch osadili monitorovacie zariadenia na kontrolu prekrytia horných dýchacích ciest, meranie teploty i na dezinfekciu. "Počas plánovaných dlhších rokovaní sa realizuje sanitačná prestávka a je zakázaný konzum nápojov a jedál v týchto priestoroch," doplnil odbor komunikácie.



Kancelária zdôraznila, že pre všetkých v NR SR platia pravidlá R-O-R, teda rúška s prekrytím horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk či ochranné rukavice a dodržiavanie rozstupov. Odbor komunikácie podotkol, že zabezpečujú všetky hygienické a protiepidemiologické opatrenia v súlade s rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, pričom vždy reflektujú na aktuálnu situáciu, napríklad eliminovaním vstupu osôb na nevyhnutné minimum.



Komunikačný odbor pripomenul, že všetky osoby v priestoroch parlamentu majú povinnosť dodržiavať opatrenia ÚVZ a pri výskyte príznakov akútneho respiračného ochorenia musia kontaktovať svojho lekára, opustiť pracovisko a ostať v domácej izolácii. "Osoby s príznakmi respiračného ochorenia nemajú povolený vstup do priestorov NR SR," dodal odbor komunikácie.