Plénum po prijatí vyhlásenia k deportácii Židov ukončilo rokovanie

Bratislava 25. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok odsúhlasili vyhlásenie k 80. výročiu začatia deportácií Židov zo Slovenska. Parlament v ňom odsudzuje udalosti, ktoré sa odohrali, vyjadruje ľútosť a ospravedlňuje sa židovským obyvateľom za činy vtedajšej štátnej moci. Poslanci budú v rokovaní 60. schôdze pokračovať až v stredu (30. 3.).



Národná rada SR podľa schváleného vyhlásenia považuje "za zvlášť odsúdeniahodné násilné deportácie občanov židovského pôvodu z územia vtedajšej Slovenskej republiky, ku ktorým došlo od 25. marca 1942 do 20. októbra 1942". Zdôrazňuje tiež neprijateľnosť akejkoľvek legislatívy vedúcej k diskriminácii či porušovaniu ľudských i občianskych práv.



Poslanec Peter Kremský (OĽANO) na tlačovej konferencii pripomenul, že prvý transport z Popradu vyšiel 25. marca 1942 a do koncentračného tábora Auschwitz odviezol prvých tisíc ľudí, najmä židovských žien a detí. Transporty pokračovali v ďalšej vlne od septembra 1944 do konca marca 1945. Vyhlásil, že práve v tejto dobe je dôležité zdôrazniť odmietanie akejkoľvek totality a diskriminácie a zabíjania obyvateľov, ktorí sú nejakým spôsobom iní, majú iný názor, a preto nevyhovujú totalitným režimom. Podľa Petra Polláka (OĽANO) je dôležité, aby sa o totalitných "zverstvách" hovorilo na školách, aby sa aj vďaka tomu zabránilo opakovaniu takejto histórie.



Odsúhlasením vyhlásenia k deportáciám plénum ukončilo piatkové rokovanie. Do lavíc sa poslanci vrátia v stredu, keď majú rokovať o stavebných zákonoch z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) a o podobe súdnej mapy. Pôvodne mali o týchto návrhoch rokovať ešte v piatok.



V stredu by mali zároveň poslanci hlasovať o doteraz prerokovaných bodoch. Po prebratí programu 60. schôdze by malo nasledovať mimoriadne rokovanie k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktoré iniciovala opozícia.