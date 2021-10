NR SR sa v závere venovala návrhom nezaradených poslancov

Bratislava 5. októbra (TASR) - Zákaz nedeľného predaja či zníženie rozdielov v príjmoch žien a mužov. Aj týmto témam sa venovalo plénum Národnej rady (NR) SR v závere rokovacieho dňa 40. schôdze. Pokračovať v rokovaní budú poslanci opäť v stredu (6. 10.) ráno, pričom na programe im zostáva už len zopár bodov.



Návrh, ktorý sa týkal zákazu nedeľného predaja, predložili nezaradení poslanci Martin Čepček, Ján Podmanický a Filip Kuffa. Poslanci argumentovali aj novelizáciou Zákonníka práce, ktorá zaviedla zatvorenie maloobchodných predajní počas sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja.



V závere dňa vystúpil aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek, ktorý predložil viaceré návrhy. Novela zákona o sociálnom poistení hovorí o tom, že ľudia, ktorí vychovali jedno dieťa alebo nevychovali žiadne, by nemali čakať do dôchodcovského veku, aby mali opätovne nárok na výplatu vdovského dôchodku. Ďalší návrh z jeho dielne sa týka toho, aby mali mať niektorí zamestnávatelia dve povinnosti, ktoré by mali viesť k zníženiu rozdielov v príjmoch žien a mužov. Valášek navrhol aj zavedenie motivácie zamestnancov na zaočkovanie.



Zákonodarcovia budú v diskusii pokračovať opäť v stredu od 9.00 h. Na programe majú ešte aj ďalší Valáškov návrh zákona, a to o životnom partnerstve. Plénum stále neprerokovalo napríklad aj vládnu novelu zákona o verejnom obstarávaní.