NR SR uznesením odsúdila konanie A. Kisku v prípade jeho daňovej kauzy

Bratislava 7. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR odsúdila konanie exprezidenta Andreja Kisku v prípade jeho daňovej kauzy. Vyplýva to z uznesenia k právoplatnému rozsudku v daňovej kauze Kisku, ktoré plénum vo štvrtkovom hlasovaní prijalo. Do parlamentu ho predložili koaliční poslanci.



"NR SR dôrazne odsudzuje podvodné konanie bývalého prezidenta Andreja Kisku, ktorým úmyselne porušoval platné daňové zákony SR, ale predovšetkým podvodné konanie pri volebnej kampani na prezidenta SR v roku 2014, ktorým bývalý prezident A. Kiska oklamal občanov Slovenska a protikandidátov na funkciu prezidenta SR, čím dehonestoval inštitút prezidenta SR," uvádza sa v uznesení.



Poslanci uznesením odsúdili aj vyjadrenia Kisku o zastrašovaní sudcov. Tvrdia, že môžu narúšať ústavné a demokratické princípy štátu.



Kisku Krajský súd v Prešove 31. októbra uznal za vinného v daňovej kauze. Za pokračujúci prečin daňového podvodu mu uložil trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Rozsudok je právoplatný. Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami, ktoré ako kandidát v marci 2014 vyhral. Týkalo sa to neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH spoločnosťou KTAG v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške zhruba 155.000 eur. Kiska obvinenia odmietal.