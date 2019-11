Výbor pre zdravotníctvo neodsúhlasil rozpočet pre rezort

Bratislava 25. novembra (TASR) – Poslanci parlamentného výboru pre zdravotníctvo v pondelok v prítomnosti ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) neodsúhlasili rozpočet pre rezort na nasledujúci rok.



Riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martin Smatana poslancom Národnej rady (NR) SR vysvetlil, že pri príprave tohtoročného rozpočtu vychádzali zo zostatkov na účtoch z minulého roka. K nemu následne pripočítali očakávané nárasty, napríklad valorizáciu miezd a infláciu či nové typy záchraniek alebo tiež náklady spojené s dlhodobou starostlivosťou. Podľa výpočtov potrebujú mať zaokrúhlene 4,2 miliardy eur.



Priznal, že v sume nie je vykrytá všetka strata nemocníc ani dofinancovanie neatraktívnych ambulancií. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR však dúfa, že ak návrhy prejdú hlasovaním v parlamente, zvyšné financie sa do rezortu dostanú.



Podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) poukázal na to, že tento rok sa dofinancovalo viac, ako bolo potrebné. Dôvodom bolo hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Predpokladá, že na budúci rok bude potrebné dofinancovanie minimálne vo výške 85 miliónov eur. Problém vidí aj v znížení kapitálových výdavkov, a to o 31 miliónov eur.



To, že v rezorte zdravotníctva nebude dosť peňazí, si myslí aj členka výboru Jana Cigániková (SaS). Ako konštatovala, nepáči sa jej najmä to, že štát za svojich poistencov, ktorí sú ekonomicky neaktívni, zaplatí 400 eur, čo je o 33 miliónov eur menej ako v roku 2019.