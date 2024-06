A. Danko odmieta, že by SNS chcela ovládnuť fungovanie AVF

Bratislava 28. júna (TASR) - SNS odmieta, že by mala záujem politicky ovládnuť fungovanie Audiovizuálneho fondu (AVF). Zdôraznil to na piatkovej tlačovej konferencii predseda SNS Andrej Danko. Zámerom podľa neho je, aby ľudia, ktorí rozhodujú o poskytnutí financií z fondu, neboli prepojení na prijímateľov podpory. Danko sa poďakoval koaličným partnerom za podporu zmien v novele zákona o AVF.



"Máme záujem, aby do filmov išli nové a ďalšie financie a aby v komisiách neboli ľudia, ktorí sú blízki a prepojení tým, ktorí dostávajú financie na filmy," povedal Danko s tým, že nechcú diktovať, aké filmy sa majú točiť.



Za kritikou zákona od opozičného PS vidí Danko možné personálno-majetkové prepojenia s ľuďmi, ktorí poberajú financie z fondu. Nevie o nikom v SNS, kto by mal mať prepojenie na ľudí pracujúcich v oblasti filmu. Dankova strana chce, aby bolo prerozdeľovanie peňazí adresné a aby sa podporoval filmársky priemysel.



Predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) zdôraznil, že fond sa nejde rušiť a naďalej sa budú podporovať filmy. "Jediné, čo sa stalo, je to, že mame blokačnú menšinu, ktorá môže zastaviť niektoré zvrhlé projekty," povedal. Dodal, že rezort kultúry nebude mať väčšinu vo fonde, takže nemôže nikoho pretlačiť, iba zastaviť "krajné excesy". Štát má mať podľa neho "poslednú poistku", ak hrozia absurdity.



Parlament v piatok odsúhlasil zmeny v AVF. O poskytnutí financií na podporu audiovizuálnej kultúry nebude po novom rozhodovať riaditeľ fondu, ale rada. Počet členov rady sa zvýši na 13, pričom piati členovia budú menovaní priamo ministrom kultúry bez návrhu.



Danko tiež avizuje, že v lete sa budú pripravovať zákony pre oblasť cestovného ruchu a športu, ako napríklad návrh, aby čašníci neplatili z tzv. tringeltov dane z príjmu. Ďalej pripravuje SNS návrh, aby šlo do fondu na podporu športu minimálne 60 miliónov eur.