Zemanová: Poslanci OĽaNO podporou návrhu ĽSNS porušili koaličná zmluvu

Bratislava 15. júla (TASR) - Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová považuje za porušenie koaličnej zmluvy to, že 16 poslancov z klubu OĽaNO hlasovalo za návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne opozičnej ĽSNS. Na sociálnej sieti po stredajšom hlasovaní uviedla, že je to cez čiaru. Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš pre TASR uviedol, že o tom v klube diskutovali. Dospeli podľa jeho slov k záveru, že individuálne hlasovanie niektorých nebude porušením koaličnej dohody.



"Konanie 16 koaličných kolegov z OĽaNO, ktorí hlasovali s kotlebovcami o ich návrhu k interrupciám, osobne považujem za hrubé porušenie koaličnej zmluvy, ktorú sami podpísali," napísala Zemanová s tým, že bude iniciovať, aby k tomu koaličná rada zaujala zásadné stanovisko.



Hovoriť o tom chce na koaličnej rade aj predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská. "Podpora návrhu z opozície bez toho, že by bola dohoda celej koalície, je porušením koaličnej zmluvy," povedala pre TASR s tým, že koalícia sa musí vopred dohodnúť, ak chce podporiť opozičný návrh. K tomu podľa nej nedošlo.



"Dospeli sme k presvedčeniu, že individuálne hlasovanie niektorých jednotlivcov nebude porušením koaličnej zmluvy. Ak aj napriek tomu existujú pochybnosti, ktorákoľvek strana to môže otvoriť na koaličnej rade," uviedol pre TASR Šipoš. Strašenie, že slovenský parlament výrazne skonzervatívnel, sa podľa neho ukázalo ako neopodstatnené.



Za porušenie koaličnej dohody hlasovanie nepovažuje ani predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. "Po preštudovaní koaličnej zmluvy nemám pocit, že by bola porušená," povedal pre TASR s tým, že otázky ochrany života sú explicitne uvedené v koaličnej zmluve. Nútiť poslancov, aby hlasovali v rozpore so svojím vedomím a svedomím, by podľa neho nebolo dobré. Postoj Zemanovej rešpektuje, ak sa o tom chce rozprávať, tému otvoria.



Plénum v stredu odmietlo obe novely ĽSNS upravujúce oblasť potratov. Hlasovali za ne aj viacerí poslanci z klubu OĽaNO. Anna Záborská dopredu avizovala, že návrhy podporí, pretože má voľnú ruku.



Poslanci môžu podľa koaličnej zmluvy podporiť aj opozičný návrh, ak je v súlade s programovým vyhlásením vlády alebo hodnotami, záujmami, politickým, hodnotovým alebo odborným názorom koaličnej rady. Postup má vopred schváliť koaličná rada. Zmluva tiež hovorí, že pri zákonoch týkajúcich sa zvýšenia ochrany života predkladaných koaličnými poslancami sa schválenie koaličnou radou nevyžaduje, no majú byť vopred predložené na prerokovanie koaličnej rade.